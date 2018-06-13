محلل سياسي: دعوات وقف القتال في الساحل لا علاقة لها بالخوف على المدنيين





قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، إن الذين يطالبون بوقف معركة الحديدة،"خوفاً على المدنيين"، يلقون بالمسؤولية على الحكومة والتحالف، رغم أن الحوثي هو من رفض تسليم المدينة للأمم المتحدة.





وأضاف بصفحته على موقع التدوين القصير "تويتر"، اليوم الأربعاء، تحميل الطرف الشرعي المسؤولية، والسكوت عن مسؤولية الطرف الانقلابي، يدل على أن دعوات وقف القتال في الساحل لا علاقة لها بالخوف على المدنيين.



