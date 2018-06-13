كارتيرون يرفض الراحة ويصر على التوقيع للأهلي اليوم

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إجراء اتصالا هاتفيا مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر عقب وصوله اليوم إلى القاهرة.





وعرض بيبو على كارتيرون تأجيل الموعد الذي حدده معه، إذا كان يشعر بالتعب بسبب مشقة رحلة السفر من أمريكا حتى الوصول إلى القاهرة.





ورفض كارتيرون اقتراح الخطيب وأصر على الالتقاء به في الموعد المحدد مساء اليوم، للتوقيع على عقود تدريبه للأهلي.



