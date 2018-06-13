موعد مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم والقنوات الناقلة مجانا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة من الجمهور العربي بفارغ الصبر موعد انطلاق مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا خصوصًا مع مشاركة أربعة منتخبات عربية وهي؛ مصر والسعودية، تونس والمغرب.





ويلعب منتخب مباراته الأولى في المونديال بعد غياب 28 عام، أمام نظيره منتخب أوروجواي يوم الجمعة المقبل والموافق 15 يونيو في تمام الساعة الثانية مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، وذلك على ملعب "إيكاترينبورج أرينا".





ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بمونديال روسيا 2018، والتي تضم منتخبات؛ السعودية وروسيا وأوروجواي.





ويغيب عن المباراة الأولى للفراعنة النجم المصري محمد صلاح بسب الإصابة التي تعرض لها في كتفه ومن المحتمل أن يلعب هيكتور كوبر برمضان صبحي أو عمرو وردة في مركز الجناح الأيمن.





ومن المنتظر، أن تذيع قناة "beIN SPORTS MAX 1" مباراة مصر وأوروجواي عبر النقل الحي عبر من خلال التردد التالي: 12245 ومعدل الترميز 27500.



