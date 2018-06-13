متى موعد مباراة مصر وأوروجواي في مونديال روسيا؟

يلتقي منتخب مصر بنظيره أوروجواي في مباراة الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وستكون المباراة مساء يوم الجمعة المقبل والموافق 15 يونيو في تمام الساعة الثانية بتوقيت مدينة القاهرة.

أوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى بمونديال روسيا والتي تضم منتخبات؛ السعودية وأوروجواي وروسيا.

وتُلعب المباراة على استاد "إيكاترينبورج أرينا"، وسيغيب عن الفراعنة النجم محمد صلاح بسبب عدم تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في كتفه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في الشهر الماضي.

ومن المقرر؛ أن تنقل قناة "beIN SPORTS MAX 1" مباراة مصر وأوروجواي من خلال النقل الحي عبر التردد الأتي: 12245 ومعدل الترميز 27500.