مفتي الجمهورية: تقديم الأسباب جزء مهم في التوكل على الله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك فرق بين التوكل والتواكل، والقرآن الكريم يأمرنا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى: "وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ" وغيرها الكثير من الآيات، وقول رسول الله –صل الله عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا".



وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "حوار المفتي" على فضائية "on live"، اليوم الأربعاء، أن التوكل على الله هو حالة داخلية لها مظهر خارجي، والذي في الداخل استحضار أن ما من شئ يتم إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نحن مؤمنين ببذل أقصى الأسباب حتى يتحقق نجاح العمل.



وتابع، أن التوكل الحقيقي هو بذل ما عندك من أسباب وتعمل وتجتهد، مثل الطالب حتى يحصل على نتيجته لا بد أن يقدم الأسباب ويبذل الجهد في المذاكرة للوصول للنتيجة، مشددًا على أن تقديم الأسباب جزء مهم في التوكل على الله، بينما من لا يبذل جهد ولا يقدم الأسباب وينتظر النتيجة فهذا تواكل.

