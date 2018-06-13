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لكزس ستوقف إنتاج سيارتيها السيدان "GS و IS" بسبب ضعف المبيعات

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:46 م
لكزس ستوقف إنتاج سيارتيها السيدان GS و IS بسبب ضعف المبيعات
أرشيفية
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تحدث مسؤول في لكزس عن قيام الشركة بدراسة دقيقة لمبيعات سيارتيها السيدان GS و IS وذلك إحتمالاً لإنهاء إنتاجهما.

حيث بينت أرقام مبيعات GS و IS ضعف في مبيعاتهم مقارنة بوقت إطلاقهم للجيل الحالي منهم في 2012 و 2013. ومع إطلاق ES بجيلها الجديد كليًا, إنتشرت تقارير تفيد بأن لكزس تنوي إطلاق فئة جديدة من ES بنظام دفع رباعي لإستبدال GS. بينما يتوقع بأن تنتهي أيام IS ويتم إستبدالها بسيارة كروس أوفر صغيرة الحجم بسعر مقارب لها.
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