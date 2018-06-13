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بعد العرض الخاص للفيلم.. "كارما عمرو سعد" تريند على "تويتر" (صور)

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:44 م
بعد العرض الخاص للفيلم.. كارما عمرو سعد تريند على تويتر (صور)
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أحمد رمضان متولي
 

تصدر  مساء اليوم الأربعاء، فيلم "كارما" للنجم عمرو سعد، وإخراج خالد يوسف، تريند موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" يأتي ذلك بعد أن إقامة العرض الخاص له والذي حضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين والسياسيين، حيث تجاوز عدد التغريدات على هاشتاج "كارما عمرو سعد" أكثر من ١٠ آلاف تغريدة في ساعات قليلة.

 

ومن المقرر طرح فيلم عمرو سعد "كارما" جماهيريا غدًا الخميس فى جميع السينمات المصرية والعربية، إذ يمثل الفيلم عودة قوية لعمرو سعد بعد نجاحه فى "مولانا" العام الماضى، على المستوى النقدى والجماهيري.

 

فيلم "كارما" يشارك فى بطولته بجانب عمرو سعد، كلا من غادة عبد الرازق وزينة ووفاء عامر وماجد المصرى وحسن الرداد وخالد الصاوى ودلال عبد العزيز وإيهاب فهمى والإعلامي يوسف الحسينى، تأليف محمد رفيع، وإخراج خالد يوسف.

بعد العرض الخاص للفيلم.. "كارما عمرو سعد" تريند على "تويتر" (صور)
بعد العرض الخاص للفيلم.. "كارما عمرو سعد" تريند على "تويتر" (صور)
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