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اليمن: ميليشيا الحوثي تفر من شوارع الحديدة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:40 م
اليمن: ميليشيا الحوثي تفر من شوارع الحديدة
أرشيفية
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وكالات
 

كشفت مصادر يمنية، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية بدأت بالفرار من شوارع الحديدة، اليوم الأربعاء، مع إعلان القوات اليمنية بإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية، عملية عسكرية لاستعادة المدينة الواقعة غربي اليمن، من قبضة الميليشيات التابعة لإيران.

وحسب قناة الإخبارية السعودية، جاء الفرار الجماعي لميليشيات الحوثي من المدينة الإستراتيجية، بالتزامن مع تقدم قوات الشرعية باتجاه مطار الحديدة ومينائها، فيما أسر الجيش اليمني عشرات المسلحين من الميليشيات الحوثية، أثناء التقدم نحو المطار.

وتعمل القوات اليمنية على محاصرة ميليشيا الحوثي في محيط المدينة، التي تعد الشريان الرئيسي لإمداد الحوثيين بالأسلحة القادمة من إيران.

وتتقدم قوات المقاومة بغطاءٍ جوي ومدفعي من تحالف دعم الشرعية، الذي يقصف مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي، مكبداً الانقلابيين خسائر فادحة.

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