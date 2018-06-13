مدافع السعودية: التأهل لدور الـ16 ليس مستحيلا

يرى قائد منتخب السعودية، أسامة هوساوي، أن منتخب بلاده يجب أن يحتل المركز الأول أو الثاني في المجموعة الأولى من أجل التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم.





وقال هوساوي، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمباراة روسيا والسعودية: "نسعى لاحتلال المركز الأول أو الثاني في المجموعة الأولى والتأهل للمرحلة التالية ليس مستحيًلا".





وأكد مدافع الهلال السعودي أن جميع لاعبي المنتخب متحمسون لخوض المباراة الافتتاحية من أجل الفوز بها قائلاً: "نحصل على الكثير من الدعم من قادتنا في المملكة العربية السعودية والمسؤولين في القطاع الرياضي ونطلب من الله تعالى أن يهدينا إلى النجاح".





ويقع الأخضر السعودي في المجموعة الأولى بجوار منتخبات، مصر وروسيا والأوروجواي.





ومن المنتظر أن يلعب المنتخب السعودي المباراة الافتتاحية للبطولة أمام روسيا غدًا الخميس على ملعب "لوجينكي" في تمام الساعة الخامسة مساءًا.



