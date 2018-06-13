لعبة "Gears 5" ستصل العام المقبل على أجهزة Xbox One والكمبيوتر المكتبى

كشف تقرير جديد أن الإصدار الرئيسى المقبل من سلسلة العاب Gears of War سيصل فى عام 2019، حيث كشفت شركة مايكروسوفت خلال فعاليات معرض E3 لمطورى الألعاب، أن الإصدار المقبل سيحمل اسم Gears 5.





وكانت شركة مايكروسوفت قد طرحت فى 2014 إصدار Gears4، والتى تعتبر لعبة فيديو إلكترونية من نوع تصويب منظور الشخص الثالث، وتدور أحداث هذا الجزء بعد 25 عام من دمار كوكب Sera بسبب الانهيار البركانى الذى نتج عن أسلحة الجرادة التى دُمرت هى الأخرى على الكوكب.



