لعبة "Gears 5" ستصل العام المقبل على أجهزة Xbox One والكمبيوتر المكتبى
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:41 م
كشف تقرير جديد أن الإصدار الرئيسى المقبل من سلسلة العاب Gears of War سيصل فى عام 2019، حيث كشفت شركة مايكروسوفت خلال فعاليات معرض E3 لمطورى الألعاب، أن الإصدار المقبل سيحمل اسم Gears 5.
وكانت شركة مايكروسوفت قد طرحت فى 2014 إصدار Gears4، والتى تعتبر لعبة فيديو إلكترونية من نوع تصويب منظور الشخص الثالث، وتدور أحداث هذا الجزء بعد 25 عام من دمار كوكب Sera بسبب الانهيار البركانى الذى نتج عن أسلحة الجرادة التى دُمرت هى الأخرى على الكوكب.
وفيما يتعلق بإصدار Gears 5 فلم تكشف شركة مايكروسوفت أى معلومات حول الإصدار المقبل سوى أنها ستكون متاحة خلال العام المقبل على كل من أجهزة إكس بوكس وان وأجهزة الكمبيوتر المكتبى بشكل حصرى، لكن من المنتظر أن تكشف الشركة قريبا مزيد من التفاصيل عن هذه اللعبة.
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