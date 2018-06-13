مدرب السعودية: نسعى للفوز على روسيا في المباراة الافتتاحية

يرى مدرب منتخب السعودية خوان أنطونيو بيتزي، أن جميع فرق المونديال تتعرض للضغط الشديد، كما أكد على جاهزية لاعبي الأخضر لخوض مباراة الافتتاح أمام روسيا غدًا الخميس.





قال بيتزي، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمباراة السعودية وروسيا: "نحن مستعدون ولا نخاف ونسعى لأن نكون الأبطال، وهدفنا هو الفوز على روسيا ونريد أن نقيس مستوانا أمام أفضل فرق العالم".



