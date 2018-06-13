مدرب السعودية: نسعى للفوز على روسيا في المباراة الافتتاحية
يرى مدرب منتخب السعودية خوان أنطونيو بيتزي، أن جميع فرق المونديال تتعرض للضغط الشديد، كما أكد على جاهزية لاعبي الأخضر لخوض مباراة الافتتاح أمام روسيا غدًا الخميس.
قال بيتزي، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمباراة السعودية وروسيا: "نحن مستعدون ولا نخاف ونسعى لأن نكون الأبطال، وهدفنا هو الفوز على روسيا ونريد أن نقيس مستوانا أمام أفضل فرق العالم".
تابع حديثه: "لا يجب أن نركز على مبارياتنا الودية، ما يهم هو لقاء الغد لأن مباراة كأس العالم ستكون خاصة جدًا ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا وسنبذل قصارى جهدنا".
كما أضاف: "أعتقد أن جميع المنتخبات ستأتي ولديها إحساس بالضغط الشديد، لكنني متحمس للغاية لخوض المباراة الافتتاحية سوف نلعب بحماس كبير لجعل جمهورنا السعودي سعيد".
يقع منتخب السعودية في المجموعة الأولى من مونديال روسيا، والتي تضم منتخبات؛ روسيا البلد المستضيف ومصر وأوروجواي.
يخوض الأخضر السعودي المباراة الافتتاحية للبطولة أمام روسيا، غدًا الخميس الموافق 14 يونيو على ملعب "لوجنيكي" في تمام السعاة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة.