طريقة تحضير المعمول بالتفاح

المقادير

- التفاح : 2 حبة (مُقشّر ومفروم بالسكّين فرمًا خشنًا / للحشو)

- السكر البني : ملعقتان كبيرتان (للحشو)

- الزبدة : ملعقة صغيرة (للحشو)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (للحشو)

- دقيق : كوب (لعجينة المعمول)

- السميد : كوبان (لعجينة المعمول)

- سكر : ملعقة كبيرة (لعجينة المعمول)

- سكر البودرة : ربع كوب (لعجينة المعمول)

- سمن : كوب (لعجينة المعمول)

- حليب : ثلاث أرباع الكوب (سائل / لعجينة المعمول)

- ماء الزهر : ملعقتان صغيرتان (لعجينة المعمول)

طريقة التحضير

1. لإعداد الحشو: تُضاف مكوّنات الحشو على النار لربع ساعة، وذلك حتّى التأكد من نضج التفاح. ثمّ، يُترك الحشو جانبًا.





2. لإعداد المعمول: يُضاف الدقيق والسميد ونوعا السكّر إلى وعاء، مع التقليب جيّدًا. ثمّ، يُسخّن السمن على النار، فيصبّ فوق الدقيق، ويُقلّب بواسطة ملعقة خشب، حتّى يبرد. وتُعجن العجينة باليدين جيّدًا، مع سكب الحليب تدريجيًّا، والاستمرار في العجن لعشر دقائق. ثمّ، يُضاف ماء الزهر. وتُغطّى العجينة، وتترك ترتاح لمدة لا تقلّ عن ثلاث ساعات.





3. يؤخذ مقدار من العجين، ويُحشى بنصف ملعقة صغيرة من الحشو، ويُشكّل المعمول باستخدام قالب خاص. وتُرصّ حبّات المعمول في صينيّة، وتخبز في فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئوية، وذلك لربع ساعة.