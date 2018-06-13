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البورصات الأوربية ترتفع بالختام مع ترقب قرار الفيدرالى الأمريكى

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:40 م
البورصات الأوربية ترتفع بالختام مع ترقب قرار الفيدرالى الأمريكى
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وكالات
 
غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدل الفائدة، في وقت لاحق من اليوم.

كما يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعيهما يومي الخميس والجمعة المقبلين على التوالي.

وبعد عقد القمة التاريخية مع نظيره الكوري الشمالي، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الجميع الآن بإمكانهم الشعور بالأمان.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، استقرار معدل التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي وفقاً للتوقعات، بينما تباطأ نمو أسعار المنازل بعكس التقديرات خلال نفس الفترة.

وفي منطقة اليورو تراجع الإنتاج الصناعي على أساس شهري في أبريل الماضي بأكثر من التوقعات.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2% إلى 388.2 نقطة، فيما استقر "فوتسي" البريطاني عند 7703.7 نقطة.

كما صعد "داكس" الألماني بنحو 0.4% إلى 12890.5 نقطة، في حين استقر "كاك" الفرنسي عند 5452.7 نقطة.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.1784 دولار.
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