"المصريين الأحرار" يهنىء "السيسي" والشعب المصري بعيد الفطر المبارك
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:40 م
هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد المصريين الأحرار أن المناسبات الطيبة إنما هي فرصة لتجمع الشعب المصري على الخير والمودة والمحبة المتأصلة فيه منذ قرون مضت.
وتابع: وإذ نستقبل هذا العيد داعين الله أن يجعل الأيام مباركة على الشعب المصري كله ، وأن يسدد خطاكم ويوفقكم لخدمة بلادنا المحبوبة ، لتظل مصر منارة لشعبها وجيرانها من الدول.