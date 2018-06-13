"المصريين الأحرار" يهنىء "السيسي" والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد المصريين الأحرار أن المناسبات الطيبة إنما هي فرصة لتجمع الشعب المصري على الخير والمودة والمحبة المتأصلة فيه منذ قرون مضت.



