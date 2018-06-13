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مصادر: "العناني" مستمر في منصبه وزيرًا للآثار

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:36 م
مصادر: العناني مستمر في منصبه وزيرًا للآثار
الدكتور خالد العناني - وزير الآثار
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حسام زيدان
 
كشفت مصادر مقربة من وزارة الآثار لـ"الفجر"، أن الاحتمال الأكبر يتجه ناحية استمرار الدكتور خالد العناني وزيرًا للآثار في التشكيل الحكومي الجديد.

يذكر أن الدكتور خالد العناني تولى حقيبة وزارة الآثار في حكومة الدكتور شريف إسماعيل منذ مارس 2016 وحتى الآن، وشهدت وزارة الآثار في عهده عدد كبير من الاكتشافات الأثرية، والافتتاحات المتحفية.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كان قد كلف الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة.

ومن المنتظر أن تؤدي حكومة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا الخميس، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تشكيلها. 
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