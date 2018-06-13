تناولي هذه المشروبات الحارقة للدهون في العيد

يتعرض البعض في رمضان لأزمة زيادة الوزن، لذلك، تبرز أهمية المواظبة على شرب المشروبات الحارقة للدهون و التي تعمل على إذابة دهون الجسم و تخفيف الوزن الزائد.





سنقدم اليك في تقريرنا اليوم أفضل المشروبات الحارقة للدهون التي تدفعك بفضل احتوائها على مكونات مهمة و شهية جدا الى تناولها يومياً للإستفادة من فوائد هذه المشروبات بعد رمضان.





من أهم مكونات المشروبات الطماطم التي تساهم في الوقاية من الامساك و التخلص من سموم الجسم، و الامر نفسه للتفاح المعروف بتأثيراته المطهرة للامعاء و الجسم. التوت الذي يتضمن مضادات أكسدة تعزز من عملية حرق الدهون في الجسم. عصير الرمان الذي يتمتع بقدرة هائلة في إذابة الدهون من الجسم. الأفوكادو الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تسهل عملية الهضم و تساهم في الشعور بالشبع. و الموز الذي بفوائده الصحية المفيدة للجسم و ذلك لأنه يحتوي على الفيتامينات و المعادن الأساسية للجسم خصوصاً البوتاسيوم كما أنه يحتوي على الألياف.





فما رأيك أن تجرّبي هذه المشروبات؟





مشروب الطماطم و التفاح

إخلطي التفاح المقشور مع حبات البندورة مع إضافة القليل من الماء و بعض قطرات الليمون و ملعقة من عسل النحل.





مشروب الرمان و التوت

كوب و نصف من التوت المجمد.

كوب من عصير الرمان غير المحلى.

ثمرة رمان أو 28 غرام من بروتين مصل اللبن (مسحوق).

يمكنك إضافة موزة واحدة الى الخليط خصوصاً إن كنت لا تحبذين طعم الرمان في المشروب.





طريقة التحضير.. ضعي جميع المكونات في الخلاطة بدرجة عالية و امزجيهم جيدا





مشروب الأفوكادو و الموز

عدد 3 من الموز الطازج.

2 كوب من ماء جوز الهند.

½ قطعة مهروسة من الافوكادو.

ملعقتين عسل.

12 مكعب من الثلج.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا.

رشة ملح.

شرائح من الموز و اللوز للتزيين.





طريقة التحضير.. ضعي جميع المكونات في الخلاطة بدرجة عالية و امزجيهم جيدا.





مشروب حليب اللوز غير المحلى و التوت و الموز

1 كوب من حليب اللوز غير المحلى.

ملعقة من مسحوق البروتين الشوكولاتة.

موزة واحدة.

كوب واحد من التوت الاسود.





طريقة التحضير.. ضعي جميع المكونات في الخلاطة و شغليها على درجة عالية حتى تصبح مثل العصير الكثيف.