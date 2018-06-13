كيفية إعداد مربعات القرفة بالعسل؟
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:29 م
المقادير
- للتزيين:
سكر البودرة : كوب
المايونيز : ملعقتان كبيرتان
الفانيليا : ملعقة صغيرة
الماء : ملعقتان صغيرتان
- سكر : كوب
- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب
- العسل : ربع كوب
- البيض : 1 حبة
- طحين : كوبان
- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة
- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- الجوز : كوب (مفروم خشن)
طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.
2. اخفقي السكر مع الزيت والعسل والبيضة حتى تمتزج المكونات جيداً.
3. في وعاء آخر اخلطي الطحين والملح والقرفة والبيكنج صودا.
4. أضيفي خليط السكر والزيت والعسل والبيضة لخليط الطحين وقلبي.
5. أضيفي كوب الجوز المفروم للخليط.
6. صبي الخليط في صينية مستطيلة مدهونة بالزيت وأدخليها الفرن لمدة 12 دقيقة حتى تصبح ذهبية.
7. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد ثم قطعيها مربعات.
8. اخلطي السكر البودرة والمايونيز والفانيلا والماء حتى يتجانس الخليط.
9. صبي الخليط فوق قطع الكيك وقدميها.
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