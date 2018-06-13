طريقة عمل كيك القرفة

المقادير

- طحين : 2 كوب

- القرفة : نصف كوب (مطحونة)

- حليب : 2 كوب

- سكر : 2 كوب

- الزيت : كوب

- البيض : 5 حبات

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. يخفق السكر مع الزيت، ثم يضاف البيض تدريجياً واحدة تلو الأخرى، ثم تضاف الفانيليا.





2. يخلط الدقيق مع البيكينغ باودر، ويضاف تدريجياً إلى الخليط السابق، مع استمرار الخفق، حتى تتجانس جميع المكونات.





3. توضع ثلاثة أرباع كوب من الخليط في صينية، ثم تدخل في فرن محمّى على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 حتى تنضح.





4. تخرج الصينية من الفرن وتنثر القرفة الناعمة على الطبقة المخبوزة، ثم تضاف طبقة أخرى من الخليط وتوزع جيداً، ثم تدخل الشواية لمدة دقيقة.





5. تكرر هذه الخطوة حتى نفاذ كمية الخليط، ثم تخبز الكيك تحت الشواية حتى النضج.