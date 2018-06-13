شوبير: ترامب وراء خسارة المغرب تنظيم مونديال 2026

علق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة المغرب، حقوق تنظيم كأس العالم 2018، مشيراً إلي أن هناك دول إفريقية لم تصوت للمغرب مثل نيجيريا، ليبيريا، زيمبابوي، جنوب إفريقيا.





وحصلت المغرب على 65 صوتا من أعضاء الجمعية العمومية للفيفا مقابل 134 صوتاً لصالح الملف المشترك لأمريكا والمكسيك وكندا.





وقال شوبير: المغرب اجتهدت وكافحت ويكفيها شرف المحاولات المتكررة ، وسيأتي يوم نحتفل فيه بتنظيم المغرب كأس العالم.





وأشار شوبير إلى أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، خلط السياسة وبالرياضة ووجه تهديدات لكل من يوصت للمغرب، قائلاً: كان هناك جبروت وطاغوت وتهديدات من ترامب لكل من يصوت لصالح الملف المغربي، والفيفا لم تعلق.