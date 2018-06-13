مدرب روسيا يسخر من طريقة المنتخب المصري

أكد ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني لمنتخب روسيا، على أن أداء المنتخب المصري مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، يتسم أكثر بالأداء الدفاعي.





وقال تشيرتشيسوف في تصريحاته مع وكالة الأنباء الإسبانية: المنتخب المصري ملتزم بالنواحي الدفاعية مع هيكتور كوبر، هذا الأسلوب واضح في الأداء.





وأضاف: كوبر مدير فني يمتلك أسلوب دفاعي، والمنتخب المصري فريق ملتزم، الجميع يدافع ويركض خلف الكرة.





وعن محمد صلاح قال: طريقة لعب محمد صلاح في مصر مختلفة تماماً عن ليفربول، لكن قدراته الفنية تؤهلة للظهور بشكل جيد مع المنتخب ومع ليفربول.





ويفتتح المنتخب المصري أولي مباراته أمام منتخب أوروجواي يوم الجمعة، ثم سيواجه روسيا ومن بعدها المنتخب السعودي.