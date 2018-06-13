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التحالف العربي يعلن خطة مساعدات عاجلة إلى الحديدة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:18 م
التحالف العربي يعلن خطة مساعدات عاجلة إلى الحديدة
أرشيفية
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وكالات
 

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن خطة شاملة وواسعة النطاق، للتسليم السريع للمساعدات الإنسانية إلى مدنية الحديدة والمناطقة المحيطة بها.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية، مريم الهاشمي، قولها إن المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الأساسية قد تم تخزينها وتجهيزها للتدخل الفوري.

وأضافت الهامشي، أن لدى التحالف "سفن وطائرات وشاحنات مزودة بإمدادات غذائية وأدوية لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني".

وأشارت إلى أن ميناء الحديدة لايزال مفتوحا للشحن، "وإذا حاول الحوثيون إحداث المزيد من الضرر وتدمير أي مرفأ أو بنية تحتية لوجيستية، فإننا وضعنا خطط طوارئ لنقل المساعدات إلى الحديدة وخارجها".

و"إضافة إلى الـ14 مليار دولار التي خصصها التحالف لتقديم المساعدات إلى اليمن.. فإننا نواصل العمل مع العديد من منظمات الإغاثة لضمان زيادة سعة ميناء الحديدة وحجم المساعدات التي تصل إليه بمجرد تحريره".

وتابعت "أن التحالف العربي نجح في تنفيذ عمليات مماثلة واسعة النطاق عندما قام بتحرير كل من عدن والمكلا والمخا مما أدى إلى تحسين الحياة المعيشية للشعب اليمني والذي بدوره أصبح أفضل حالا مما كان عليه بعد تحريره من سيطرة الحوثيين وتنظيم القاعدة".

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