بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أكثر "الأجهزة" استهلاكاً للكهرباء!

بعد إعلان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة، حيث يشتكي معظم المصريين من ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.





وجمعنا لكِ أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، لتجنب استخدامها بشكل خاطئ أو لفترات طويلة بهدف خفض قيمة فاتورة الكهرباء.





وأشار إلى أن الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء هي:





1- الثلاجة

هي أكبر مستهلك للكهرباء في المنزل والسبب بسيط وهو أنها في حالة عمل مستمر ليلًا ونهارًا، ولتقليل استهلاك الثلاجة للكهرباء يجب التقليل من فتح بابها قدر الإمكان مع عدم وضع أطعمة ساخنة بداخلها علاوة على ضبط درجة حرارتها عند 7 درجات.





2- الغسالة الكهربائية

يمكن تقليل استهلاك الغسالة للكهرباء بمراعاة بعض الأمور عند الشراء والاستهلاك ومنها شراء أجهزة موفرة للطاقة والاستغناء عن برامج الغسيل عند درجات حرارة مرتفعة.





3- غسالة الأطباق

لا تستهلك غسالة الأطباق كثير من الكهرباء فحسب ولكن الماء أيضا، لذلك يفضل ملئ الغسالة جيدًا قبل الاستخدام وشراء أجهزة تحتوي على برامج خاصة للتعامل مع الأطباق غير المتسخة كثيرًا، بأقل قدر من الماء والكهرباء.





4- المصابيح التقليدية

تتجه كثير من الدول للتخلص من المصابيح التقليدية والاعتماد على المصابيح الموفرة للطاقة LED، التي وبالرغم من ارتفاع سعرها نسبيًا، إلا أنها تستهلك كميات قليلة جداً من الكهرباء.





5- التلفزيون

كلما زادت درجة حداثة التليفزيون، كلما ارتفعت درجة استهلاكه للكهرباء، وما يزيد من استهلاك التليفزيون للكهرباء هو أن معظم الناس يتركون الجهاز في وضعية "الاستعداد للتشغيل" حتى وهو مغلق، لذا ينصح بغلق الجهاز تماما بعد الاستخدام وهذا ما ينطبق على كافة الأجهزة الأخرى.





6- الكمبيوتر

لا تخلو معظم البيوت حاليًا من كمبيوتر عادي وكمبيوتر لوحي وجهاز طباعة وراوتر الأنترنت اللاسلكي وهي أجهزة تستهلك الكثير من الكهرباء التي يمكن توفيرها بغلق الراوتر ليلا والاعتماد على الطابعات متعددة الوظائف.





7- براد المياه الكهربائي يعد براد المياه الكهربائي الاكثر استهلاكا للكهرباء بخلاف جميع الأجهزة الكهربائية واستخدامه طوال اليوم يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.

8- جهاز تسخين الخبز جهاز تسخين الخبز "toaster" يستهلك 1350وات في كل ساعة تشغيل متواصل، أي أن هذا الجهاز يستهلك كل 45 دقيقة تقريبًا ما يعادل كيلو وات.

9- تكييف الهواء هو من الاجهزة التي نلجأ إلي تشغيلها في الصيف للتخلص من حرارة الجو العالية، لكنه من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء لذلك يجب ضبط المؤشر على درجة حرارة 24.