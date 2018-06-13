مشاهدة مسلسل " لعنة الكارما " اليوم بث مباشر
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:17 م
مشاهدة مسلسل " لعنة الكارما " اليوم بث مباشر
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "لعنة الكارما" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.
"لعنة الكارما" بطولة هيفاء وهبي، فارس، رحومة زكي، فطين عبدالوهاب، محمد سليمان، وتدور أحداث المسلسل حول نصابة دولية محترفة تقع في غرام أحد ضحاياها، وهو ما يؤدي إلى دخولها السجن.
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