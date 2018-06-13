ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هييرو: سنقاتل من أجل التتويج بكأس العالم

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:18 م
هييرو: سنقاتل من أجل التتويج بكأس العالم
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
أعرب فرناندو ‏هييرو المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني، عن تحمسه واستعداده لتدريب الماتادور في مونديال روسيا 2018، مؤكدًا ذلك بقوله: "إنه تحد مثير".

وقال هييرو خلال المؤتمر الصحفي عقب توليه تدريب المنتخب الإسباني: "أنا أقبل هذه المسؤولية بشجاعة، وأتمنى حظاً طيباً لـ لوبيتيجي، يجب أن نقبل ما حدث في اليومين الماضيين".


وأضاف هييرو: "لا يمكننا التخلي عن العمل الجيد الذي تم إنجازه في آخر عامين (تحت قيادة لوبي)، يجب أن نستمر في ذلك".


وكان هييرو قد تولي تدريب منتخب إسبانيا في الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء، عقب إقالة جولين لوبتيجي من مهمته الفنية، بعد أن أعلن تدريبه لريال مدريد عقب الإنتهاء من فعاليات المونديال.

المزيد عن: هييرو كورة كأس العالم رياضة إسبانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي الدرجة B
باليرمو
-
x
20:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/13/2018 6:40:04 PM