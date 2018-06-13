هييرو: سنقاتل من أجل التتويج بكأس العالم

وقال هييرو خلال المؤتمر الصحفي عقب توليه تدريب المنتخب الإسباني: "أنا أقبل هذه المسؤولية بشجاعة، وأتمنى حظاً طيباً لـ لوبيتيجي، يجب أن نقبل ما حدث في اليومين الماضيين".

وأضاف هييرو: "لا يمكننا التخلي عن العمل الجيد الذي تم إنجازه في آخر عامين (تحت قيادة لوبي)، يجب أن نستمر في ذلك".





وكان هييرو قد تولي تدريب منتخب إسبانيا في الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء، عقب إقالة جولين لوبتيجي من مهمته الفنية، بعد أن أعلن تدريبه لريال مدريد عقب الإنتهاء من فعاليات المونديال.