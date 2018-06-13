"honor" تتعاقد مع صوفيا لتقديم احدث هواتفها فى السوق المصرى

وقعت الروبوت صوفيا الذى اثار جدلا كبيرا فى العالم مؤخرا ، مع شركه honor عقد شراكه يتيح للشركة استغلال الروبوت فى الدعاية الاعلانية الخاصة بجهاز honor 10 الذى سينطلق فى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.





واختارت شركة honor ، الروبوت صوفيا لتكون الواجهة الاعلانية للجهاز الذى ترتكز اهم خصائصة على الذكاء الاصطناعى ، حيث ينطلق honor 10 وهو الجهاز الذى سيحدث طفره فى سوق المحمول بالعديد من المواصفات التى ستجعل المستهلك يحصل على احتياجاته التكنولوجيه بجوده عاليه وسعر متميز ،حيث يُحيي الهاتف الجديد، Honor 10، شعار "الجمال في الذكاء الاصطناعي" .





وتواصل هونر ريادتها في القطاع لتحتل المرتبة الأولى في أسواق الهواتف الذكية في الصين، فيما تتوسع سريعاً في بقية أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر أن العلامة سجلت نمواً بواقع 100% في الأسواق الخارجية منذ انطلاقها، بينما شهد العام الحالي وحده حصول هاتف Honor 7X على ثلاثة جوائز من كبرى وسائل الإعلام المرموقة في الشرق الأوسط، ومنها جائزة "أفضل هاتف ذكي بسعر أقل من "ستاف ميدل إيست" و "أفضل شاشة للعرض الكامل بهذا السعر" من "تي 3 ميدل إيست" و "أفضل هاتف ذكي بسعر أقل من "تك رادار ميدل إيست". وقد ساهم الدمج بين المنتجات الحاصلة على الجوائز والشراكات الواسعة في الأسواق المختلفة في تحقيق نمو قدره 200% في الدولة.