تعرف على آخر مستجدات المعارك بالحديدة





أفاد مصدر محلي في محافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم الأربعاء، بسماع دوي قصف عنيف للطيران من إتجاه غرب مدينة بيت الفقيه وهي مناطق تكثر فيها المزارع، وقد وصلت الغارات لأكثر من 15 غارة.





وذكر شهود عيان، أن غارات جوية متواصلة في الطريق الساحلي تستهدف إحداها نقطة الدريهمي بجوار محطة المصلي.





وأكد سكان منطقتي النخيلة والشجيرة مع سماعهم لقرب وإشتداد الاشتباكات والقصف المدفعي من جهة الطايف.





وكانت أربع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين بمنطقة السيد أحمد شرق الدريهمي، وسماع دوي إشتباكات بالمدفعية تقترب من منطقتي الشجيرة والنخيلة.





وأفاد الصحفي بسيم جناني، قائلا: "هدوء نسبي وحذر في الساحل هذه الأثناء ، ومن الواضح أن ماحدث في الساعات الماضية هو بداية وتمهيد لأي تقدم قادم وذلك من خلال العمليات والتمشيط الجوي والمدفعية جنوب النخيلة".





وتابع "حتى هذه اللحظة لم تردنا أي معلومات عن نتائج القصف شرق الدريهمي وغرب بيت الفقيه أو عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، أي جديد سنوافيكم به لاحقاً في حال أستجد".



