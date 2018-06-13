"أنطوان جريزمان" إلي أين ؟

تضاربت الأخبار والتصريحات والتقارير حول التنبؤ بالمصير النهائي للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بين البقاء ضمن صفوف الروخيبلانكوس أو الإنتقال لبرشلونة.

وكانت أغلب التقارير قد أكدت أن اللاعب علي بعد خطوات يسيرة من الإنضمام لبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، بل وتم تحديد السعر النهائي للاعب بما يقارب 100 مليون يورو، وأظهر اللاعب ترحيبًا كبيرًا بالعرض.

وحاول قطب العاصمة الإسبانية أتليتكو التمسك باللاعب بكافة السبل، سواء من الناحية المادية بعرض راتب أعلي، أو بإقناع مدربه دييجو سيميوني، فضلاً عن استمالة زملاء المهاجم الفرنسي له كي يبقي في الفريق.





ومما عقد الموقف، أن اللاعب لم يلقي رأيًا حاسمًا حول مصيره النهائي، فتارة يرحب بالإنضمام للبلوجرانا، وتارة أخرى يلتزم الصمت ويبدي رغبة في البقاء مع الأتليتي، وفي نهاية الأمر أجَّل اللاعب إعلان قراره النهائي.





‏وأفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، أن جريزمان حدد مستقبله وأعلن ذلك بنفسه، ولكنه لا زال يماطل في الإعلان عن وجهته للإعلام، هذا الأمر يؤثر جداً على جماهيريته عند أتليتكو مدريد، فضلاً عن جماهير برشلونة.





ويري بعض جمهور أتليتكو في ذلك تقليل من الإحترام "للكيان المدريدي!"، وفي نفس الوقت يبدو أن الإدارة الكتالونية هادئة للغاية بخصوص مستقبل اللاعب الفرنسي.