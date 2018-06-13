المنتخب الوطني يصل "إيكاترينبرج" استعدادا لمواجهة أوروجواي
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:12 م
أحمد الهواري
وصلت بعثة المنتخب الوطني إلي مدينة إيكاترينبرج، استعداداً لمواجهة منتخب أوروجواي يوم
الجمعة المقبل في الجولة الأولي من دور المجموعات.
ومن المنتظر، أن يتدرب المنتخب الوطني يوم
غد الخميس في الخامسة والنصف مساءاً، بعد نهاية المؤتمر الصحفي الذي سوف يحضره
الثنائي هيكتور كوبر وعصام الحضري.
ويقع المنتخب في المجموعة الأولي مع روسيا
المستضيف، بالإضافة إلي أوروجواي والسعودية.
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