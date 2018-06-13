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ننشر تفاصيل البلاغ المروري بمناسبة عيد الفطر المبارك‎

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:08 م
ننشر تفاصيل البلاغ المروري بمناسبة عيد الفطر المبارك‎
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مروى الجلاصي
 
نشرت وزارة الداخلية اليوم الإربعاء 13 جوان 2018 عبر صفحتها الرسيمة، البيان التالي:

"بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك وإعتبارا للكثافة التي ستشهدها حركة المرور على كامل شبكة الطرقات بداية من يوم الخميس 14 جوان 2018.

تدعو إدارتا شرطة وحرس المرور مستعملي الطريق إلى توخي السياقة المتزنة والتقيّد بالسرعة المحدّدة واحترام الأولوية وملازمة اليمين وعدم القيام بالمجاوزة الممنوعة وتجنب السياقة في حالة تعب وعدم نقل الركاب على وسيلة غير مهيأة لذلك.

كما تدعو سواق الشاحنات الثقيلة للتنازل وفسح المجال للسيارات الخفيفة.

ولضمان سلامة مستعملي الطريق تمّ وضع كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإرشادهم ومساعدتهم ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بهواتف النجدة التالية:

193 الحرس الوطني

197 الشرطة الوطنية

198 الحماية المدنية.

أو بالمركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم 71.960.448 أو بقاعة عمليات شرطة المرور 71.790.274"
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