يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "الرحلة" الحلقة 28 الثامنة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة باسل خياط، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، وليد فواز.





تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض يحمل الحبكة البوليسية، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في كونهم مرضى نفسيون كل منهم يكتم سر ما ويخفيه.