حبس تشكيل عصابة تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص سرقة السيارات بالإكراه في صان الحجر بمحافظة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيفات.



وتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة صان الحجر من "ر.ا.ع" بسرقة السيارة رقم (د ب ج 9635) تحت تهديد السلاح.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف المقدم ياسر فاروق رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشرق وبرئاسة الرائد أحمد عبد العزيز رئيس المباحث ومعاونية النقيب محمد عرفة والنقيب محمود عبد الحفيظ لتحديد الجناة وضبطهم.



وتبين من التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م.ع.م" 26 عاما، سائق، ومقيم بعرب درويش بمركز فاقوس، و"إ.ا.ن" 33 عامًا، سائق، ومقيم بعرب درويش، و"ه.ع.م" 36 عامًا، عاطل، ومقيم بعرب درويش، وتم ضبطهم وبحوزتة الأخير سلاح ناري بندقية ألية وعدد 8 طلقات من ذات عيار السلاح الناري المضبوط والسيارة المبلغ بسرقتها دبابة خضراء اللون رقم (د ب ج9635) في المحضر رقم 3552 جنح صان الحجر وكذا السيارة مرتكبة الواقعة دبابة حمراء اللون.



وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 42 أحوال صان الحجر.