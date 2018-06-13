لوبتيجي بعد إقالته: أتمني تتويج إسبانيا بكأس العالم

وصل جولين لوبتيجي المدير الفني الجديد لريال مدريد الإسباني قادمًا من روسيا، عقب إقالته من تدريب المنتخب الإسباني، وتعيين فرناندو هييرو بدلاً منه.





وقال ‏لوبيتيجي في أول تصريحاته بعد الإقالة: "أنا حزين جداً، ولكن آمل أن تفوز إسبانيا بكأس العالم".



