لوبتيجي بعد إقالته: أتمني تتويج إسبانيا بكأس العالم
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:07 م
عمر عبد العزيز
وصل جولين لوبتيجي المدير الفني الجديد لريال مدريد الإسباني قادمًا من روسيا، عقب إقالته من تدريب المنتخب الإسباني، وتعيين فرناندو هييرو بدلاً منه.
وقال لوبيتيجي في أول تصريحاته بعد الإقالة: "أنا حزين جداً، ولكن آمل أن تفوز إسبانيا بكأس العالم".
ويتولي لوبتيجي المهمة الفنية للنادي الملكي خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، الذي ترك المهمة للفريق بعد تحقيقه لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخ الريال.