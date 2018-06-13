مشاهدة مسلسل اختفاء الحلقة 28 الثامنة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:06 م
الفجر الفني
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "اختفاء" الحلقة 28 الثامنة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة نيللي كريم، محمد ممدوح، بسمة، هشام سليم.
تدور الأحداث حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.
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