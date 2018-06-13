أحد مستعلمي الطريق بسليانة يشتم دورية أمنية و يلوذ بالفرار
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:02 م
مروى الجلاصي
تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقعفور التابعة لولاية سليانة، من القبض على أحد مستعملي الطريق من أجل تعمده الإعتداء بالعنف اللفظي والسب والشتم، لدورية تابعة لمركز حرس المرور بالكريب.
المعني الذي لاذ بالفرار قبل القبض عليه، وجهت إليه النيابة العمومية تهمة "الإعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد".
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