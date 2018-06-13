أحد مستعلمي الطريق بسليانة يشتم دورية أمنية و يلوذ بالفرار‎

تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقعفور التابعة لولاية سليانة، من القبض على أحد مستعملي الطريق من أجل تعمده الإعتداء بالعنف اللفظي والسب والشتم، لدورية تابعة لمركز حرس المرور بالكريب.



