الأسهم الأمريكي تستقر قبيل قرار الفيدرالي المرتقب

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات اليوم الأربعاء، مع انتظار قرار السياسة النقدية وعقب بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.





وينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات برفع معدل الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري.





كما تترقب الأسواق توقعات الفيدرالي لعدد مرات رفع الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي.





وكشفت بيانات رسمية اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ يناير 2012، بفعل صعود أسعار النفط.





ومن جانب أخر، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً ارتفاع أسعار النفط، معتبراً أن منظمة الدول المصدرة للخام "أوبك" وراء هذا الصعود.





وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 25321.6 نقطة.





كما سجل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" استقراراً عند 2787 نقطة، بينما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.1% ليصل إلى 7715.6 نقطة.