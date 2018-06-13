ترامب عن فوز الملف الثلاثي بتنظيم كأس العالم: تتويج لعمل شاق





علق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، عبر حسابه على "تويتر" على فوز الدول الثلاث "الولايات المتحدة والمكسيك وكندا" باستضافة كأس العالم عام 2026 على حساب المغرب.وكتب ترامب: "الولايات المتحدة الأمريكية، مع كندا والمكسيك حصلت للتو على شرف تنظيم مونديال 2026 وهذا يستحق التهنئة، إنه تتويج لعمل شاق".وفاز الملف الثلاثي المشترك بشرف تنظيم النسخة الـ23 لبطولة كأس العالم، بعد نيله 134 صوتا مقابل 65 صوتا للملف المغربي، في عملية التصويت التي أقيمت اليوم على هامش المؤتمر الـ68 لـ"الفيفا".