عمدة فرنسى يعلق لافتات مؤيدة لفلسطين

واجه عمدة "بيزونز" بضواحى باريس "دومينيك ليسبار"، ضغوطاَ قوية من الجماعات اليهودية وتل أبيب، بعد إعادة تسمية شارع إلى "ممر النكبة" لإحياء ذكرى النكبة، والذى يوافق 15 مايو من كل عام.





ووفقاً لوكالة سبوتنيك، كتب دومينيك على لوحة تحمل إسم الشارع الجديد، لافتة صغيرة تقول "قى ذكرى طرد 800 ألف فلسطينى وتدمير 532 قرية عام 1948 على يد مجرم الحرب "ديفيد بن جوريون" من أجل إنشاء دولة إسرائيل"، ولكنه اضطر لإزالتها فى مواجهة الضغوط.





وفى بيان، اتهمت سفيرة الاحتلال لدى فرنسا "أليزا بن نون" عمدة فرنسا بدعم "الإرهاب الفلسطينى" والتحريض على الكراهية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعلن فيها دومينيك، عن دعمه للقضية الفلسطينية، وفقاً لوكالة سبوتنيك..