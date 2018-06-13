موعد مباراة السعودية وروسيا بتوقيت مكة المكرمة في كأس العالم

ينتظر عشاق كرة القدم، افتتاحية بطولة كأس العالم في روسيا 2018، والذي سيبدأ يوم الخميس 14 يونيو، بمباراة روسيا والسعودية في مدينة موسكو.

وستكون المباراة في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون في الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات بين سبورت Max الرياضية، والذي خصصتها لبطولة كأس العالم في روسيا.

وتعد هذة المباراة هي الافتتاحية لبطولة كأس العالم والذي يقام في روسيا، والتي تقع في المجموعة الأولى بالمونديال.