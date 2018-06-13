وزير حقوق الإنسان باليمن لـ"الفجر": تحرير ميناء الحديدة سيكون له دور محوري كبير

أكد الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان، أن اقتراب القوات الشرعية في اليمن من تحرير ميناء الحديدة، سيكون له دور محوري بعودة العمل داخله بشكل طبيعي، كما كان عليه قبل سيطرة مليشيات الحوثي عليه.

وأضاف "عسكر"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه لم تصل للحكومة الشرعية أي معلومات بخصوص عقد صفقة مع مليشيات الحوثي، بخصوص الإفراج عن السجناء مقابل التراجع عن العملية العسكرية بالحديدة، مشددًا على أن هناك العديد من المبادرات التي عرضتها الأمم المتحدة، على الحوثيين، وكان آخرها في العام الجاري، ولكنها قوبلت جميعها بالرفض من المليشيات.

وتابع: "لا يمكن أن تترك الحكومة الشرعية مكتوفة الأيدي وتترك الحوثيين داخل الأراضي اليمنية يعثون فسادًا وينشرون المجاعة والأمراض في الحديدة وغيرها باليمن".