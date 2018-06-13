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اتحاد الكتاب العرب يعزي الكاتب الكبير سعيد الكفراوي في وفاة زوجته

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 06:00 م
اتحاد الكتاب العرب يعزي الكاتب الكبير سعيد الكفراوي في وفاة زوجته
أحلام الكفراوي
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أحمد رمضان متولي
 

أرسل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، برقية عزاء إلى الكاتب الكبير سعيد الكفراوي في وفاة زوجته السيدة أحلام الكفراوي، جاء فيها: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل زوجتكم المغفور لها، وباسمي وباسم الزملاء الأساتذة رؤساء اتحادات وروابط وجمعيات وأسر ومجالس الأدباء والكتاب العرب، أتقدم إليكم بأحر التعازي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته".

 

رحم الله الفقيدة العزيزة وألهمكم وآلها جميل الصبر والسلوان.

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