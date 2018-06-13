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أسعار الذهب مع اقتراب عيد الفطر المبارك

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:32 م
أسعار الذهب مع اقتراب عيد الفطر المبارك
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الفجر الاقتصادى
 
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها لليوم الخامس على التوالي، بالرغم من اقتراب عيد الفطر المبارك.

وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 645 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 737 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5160 جنيهًا.
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