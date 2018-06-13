أمور هامة لا تتخلي عنها يوم زفافك

إذا كنتِ تستعدين لتجهيزات يوم زفافك، يجب عليكِ أن تقومي بتجهيز كافة الأشياء اللازمة، وهناك امور هامة يجب أن لا تغفليها يوم زفافك، ومنها:-

عليكِ الانتباه جيدًا عزيزتي إلى مدخل القاعة، فهو أول انطباع يأخذه المدعوون عن أجواء حفل زفافكِ، على سبيل المثال إن كان المدخل عبارة عن حديقة، فاستخدمي النباتات المعلقة لتزيين السقف، ووضع الأكواب الزجاجية الضخمة من الشموع، في كل مكان،





صورة تذكارية مكتوب عليها إهداء منكِ أنتِ وزوجكِ للمعازيم.





أما إذا كانت القاعة مغلقة، فلن تحتاجي للكثير من ديكورات السقف، يمكنكِ الاكتفاء بـ الكراسي الكلاسيكية والسجاد الفخم عند المدخل، مع زجاجات الشموع.





مقابلة المصور وخبيرة التجميل ومصفف الشعر، هم أكثر الأشخاص الذين ستتعاملين معهم بشكل مباشر يوم الزفاف، وبالطبع أنتِ لكِ الكثير من الأفكار، والتصورات الخاصة التي ترغبين في عملها، الخاصة بيوم زفافكِ، ولكي يحدث تقارب في الأفكار عليكِ الالتقاء بكلّ واحد قبل الزفاف بأيام، وإذا كان هناك ضيق في الوقت، يمكنكِ على الأقل إجراء المقابلة على الهاتف.





عليكِ الاتفاق أنتِ وخطيبكِ على البوفيه، بحيث تناسب القائمة المدعوين ككل، على سبيل المثال، اختيار السوشي فقط، أو الاعتماد على صنف واحد من الطعام، فربما ذلك يثير استياء المدعوين في حفل زفافكِ.

وحتى لا يداهمكِ الوقت، اسألي خطيبكِ عن الأكلات المفضلة لعائلته، لوضعها في القائمة بجانب الأكلات المفضلة لدى عائلتكِ.

حتى لا تتفاجئي بوجود عدد أو كم كبير من الأطفال، يمكنكِ وضع قائمتكِ أو شروطكِ الخاصة باصطحاب الأطفال، إذا كنتِ سترغبين في وجود أطفال أم لا، أم سيقتصر الأمر على الأطفال المقربين جدًّا منكِ.



