مصر في روسيا.. هل يشارك محمد صلاح في مباراة أوروجواي؟

بعد مرور 28 عام على ابتعاد مصر عن كأس العالم، استطاع محمد صلاح ورفاقه أن يصعدوا إلى مونديال روسيا 2018، محققين آمال كافة المصريين الذين رغبوا في وصول منتخبهم لكأس العالم.

وسيبدأ المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، بمواجهة الأوروجواي، يوم 15 يونيو الجاري في مدينة يكاتيرينبورج، لصالح منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا روسيا، والسعودية.

ولا توجد أي أدلة واضحة حتى الآن على مشاركة اللاعب محمد صلاح، الذي تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوربا، بمباراة مصر والأوروجواي في افتتاح مباريات المنتخب المصري بمونديال روسيا.

مشاركة محمد صلاح في التدريبات

وزف المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية، وذلك قبل انطلاق فعاليات كأس العالم 2018 بروسيا.

شارك المحترف الدولي المصري محمد صلاح، في التدريبات الجماعية اليوم في مران منتخب مصر الصباحي باستاد أحمد ارينا في مدينة جروزني الشيشانية، حيث شارك محمد صلاح في التدريبات البدنية فقط بدون كرة، وذلك في إطار استعداداته وبرنامجه التأهيلي للعودة من إصابته على مستوى الكتف التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريح طبي لـ"محمد صلاح"

وأعلن الاتحاد الإنجليزي جاهزية محمد صلاح نجم منتخب مصر لمباراة أوروجواي يوم الجمعة المقبل في المجموعة الأولى بكأس العالم 2018.

وقال الحساب الرسمى للدورى الإنجليزى على موقع تويتر: "رسمياً محمد صلاح يحصل على التصريح الطبّى للمشاركة في المونديال.. بعد حصوله على التصريح الطبّي محمد صلاح جاهز لمواجهة أوروجواي يوم الجمعة المُقبل، وقرار مُشاركته من عدمها ستكون بيد المدرب".

استبعاد محمد صلاح من أمام أوروجواي

فيما ترددت أنباء أن المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر يفضل أن لا يغامر بمحمد صلاح في مباراة أوروجواي على أن يشارك أمام روسيا والسعودية، وذلك بسبب قوة تلك المباراة الأمر الذي يجعله من الممكن أن تجدد إصابته.

ووفقا للمعلومات المتداولة، فالجهاز الطبى للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا تناقش مع الإسبانى روبن بونس أخصائى تأهيل فريق ليفربول الإنجليزى والمصاحب لمحمد صلاح فى روسيا، وتم الاتفاق على عدم المجازفة باللاعب أمام أوروجواى خاصة أنها ستكون مباراة قوية وربما تتسبب قوة الالتحامات فى تجدد إصابة اللاعب وبالتالى خروجه من حسابات المونديال بشكل نهائى.

كما أن الجهاز الفنى يرفض المجازفة بمحمد صلاح واستعجال الدفع به فى المباريات، كما يسعى للمحافظة على سلامة اللاعب حرصا على مستقبله سواء مع المنتخب أو ناديه الإنجليزي.