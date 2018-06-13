تعرفي علي فوائد الرمان الحامض

يوجد الكثير من الفوائد في الرمان مما يجعله من بين أهم الفواكه التي يقبل عليها الكثير منا اليوم، والجدير بالذكر فان الرمان الحامض يحتوي على نسبة 15% من السكر على الرغم من كونه حامض وذلك لكونه يحتوي على حمض الليمونيك، ومن بين الفوائد الكثيرة لفاكهة الرمان ما يلي:



1- يحتوي الرمان على المواد القابضة التي تعمل على حماية الأمعاء من المشاكل والتي تؤدي بدورها إلى تعرض الشخص إلى الإسهال المزمن، فذا فأن فاكهة الرمان بها فائدة منع الإسهال.



2- من الممكن تناول مغلي الرمان ثلاثة مرات على مدار اليوم بهدف تقليل قرحة المعدة حيث يعد من الفواكه الفعال جدا في التخلص من التهابات المعدة والإثني عشر.



3- كما من الممكن أيضا استخدام قشر الرمان في التخلص من الكثير من المشاكل والتي من بينها نزيف الأنف حيث يتم سحق كمية مناسبة من قشر الرمان الجاف ويتم وضعها في الأنف من أجل إيقاف النزيف.



4- كما يمكنكم غلى كمية من قشر الرمان والتغرغر بها فهي مفيده جدا وفعالة في التخلص من التهابات الحلق والبلغم والكثير من المشاكل التي تصيب الفم والحلق.



5- يعد الرمان من الفواكه الهامة جدا والمفيدة بالنسبة لعضلة القلب.



6- يعمل على تخليص الأمعاء من الدودة الشريطية حيث يساهم في أرتخاء الدودة وعدم قدرتها على الالتصاق بالجدران.



7- يعمل على تخليص الأغشية المخاطية من الأورام المتجمعة بها، كما يساهم بشكل كبير في تطهير الدم من السموم التي تتراكم بداخله.



8- كما يعد عصير الرمان من العصائر الهامة جدا في طرد السموم والفضلات خاصة بعد تناول الطعام، كما يعمل على تخفيف الوزن من خلال خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.



9- يحتوي على الأحماض العضوية لاتي تساهم في تقليل حموضة البول والدم.



10- مفيد جدا لمن يعاني من حصوات الكلي كما يعمل على إدرار البول.



11- نظرا لكونه فاكهة مميزة وهامة جدا في تقليل الكوليسترول الضار في الدم فهو يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية من المشاكل.



12- يحتوي الرمان على الكثير من مضادات الأكسدة مما يجعله من الفواكه المهمة جدا في تقوية جهاز المناعة وبالتالي مقاومة الكثير من الأمراض الخطيرة والتي من بينها الأورام السرطانية.



13- مع كثرة تناول عصير الرمان من الممكن التخلص من مشكلة الضعف العام وفقدان الشهية فهو من الفواكه التي تساعد في فتح الشهية بشكل كبير.



14- يساهم في علاج مرض النقرس ويخف من حدته.

