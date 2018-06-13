بنك التنمية يعتمد ويوافق على 322 مشروعاً واعداً بقيمة 64 مليون ريال

اعتمد بنك التنمية الاجتماعية من بداية شهر رمضان وحتى تاريخ 9/9/1439هــ 35 مشروعاً بقيمة 8.492.000، فيما تمت الموافقة على 287 مشروع بقيمة 55.768.732 مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي المشاريع الموافق عليها وكذلك المعتمدة 322 مشروع بقيمة إجمالية 64.260.732 مليون ريال سعودي.





من جانبها، أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالبنك نور العبدالكريم إن المشاريع المعتمدة جمعت بين عدد من مسارات البنك النوعية، حيث شملت مشاريع التميز، الناشئ، العربات المتنقلة، وكذلك مسار الخريجين، وشملت التغطية الجغرافية اكثر من ٣٥ مدينة من مدن المملكة، وتضمنت مشاريع مملوكة للرجال والسيدات على حد سواء. حسب صحيفة "سبق"





وأكدت أن البنك اهتم بشكل كبير على الوصول للمناطق الواعدة في اعتماده حتى يغطى جميع مناطق المملكة متماشيا مع مستهدفات البنك في التمكين الاقتصادي والوصول.





وأضافت العبدالكريم أن هذا الدعم ضمن الخطط الاستراتيجية التي يسعى لها البنك في التشجيع على العمل الحر ودعم الرياديين بتمويلهم ومتابعة مشاريعهم، مضيفة بأن البنك يحفز الشباب والشابات للمساهمة في دعم اقتصاد المملكة والمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن البنك لا يقتصر دوره على الدعم والتمويل فقط، حيث أن خدمات البنك التي تقدم لرواد ورائدات الأعمال، تتضمن حزمة من الخدمات الغير مالية والتي تشمل على التدريب والاستشارات، عبر نخبة من الخبراء والمستشارين العالميين والمحليين، بالاضافة دعم سلاسل الامداد والقيمة للمشاريع وانفاذهم للاسواق عبر شراكات استراتجية نوعية. للإسهام في تنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.





وبينت العبدالكريم أبرز الأنشطة الموافق على تمويلها وهي: بيع الأدوية ومنتجات الصيدلة الإلكترونية ،مركز ترفيهي، التطبيقات الالكترونية، مكتب محاماة، إنتاج إعلامي، أعمال النجارة، معمل حلويات، صيانة سيارات، مركز رياضي، وتنظيم الحفلات والمناسبات، بوتيك نسائي تنظيم المعارض والمؤتمرات، تسويق إلكتروني، مقاهي متخصّصة، مركز تأهيل نفسي، وكذلك صناعة البلاستيك.





الجدير بالذكر بأن بنك التنمية الاجتماعية يعتبر بوابة للتمكين الاقتصادي للمشاريع على مختلف مراحلها وقطاعاتها، ويمكن للراغبين بالاستفادة من منتجات البنك وخدماته التقديم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني





للبنك www.sdb.gov.sa



