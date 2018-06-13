ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إنجي خطاب "هنادي" تشعل الصراع بـ"كلبش2" في الحلقات الأخيرة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:20 م
إنجي خطاب هنادي تشعل الصراع بـكلبش2 في الحلقات الأخيرة
إنجي خطاب
طباعة
الفجر الفني
 
كلما اقترب شهر رمضان من نهايته إزداد التشويق وشغف الجمهور لمعرفة نهاية الحلقات الدرامية التي يتابعها ومع اقتراب مسلسل كلبش 2 من نهايته إزدادت حده الإثارة والصراع بين سليم الأنصاري وعاكف الجبلاوي بعدما ضيق سليم الخناق حول عاكف وبات وحيدا ... لتظهر الفنانة إنجي خطاب " في نهاية احداق الحلقة 27 " بدور هنادي عشيقة عاكف لتسعى لمساعدة للخروج من محنته - ولاقى أداء إنجي خطاب استحسان المتابعين مباركين لها على دورها المميز وردت إنجي من خلال حسابها " إنتظروا القادم صادم " مزيدة من التساؤلات حول النهاية المتوقعه لمسلسل كلبش2 

يذكر أن  إنجي خطاب ممثلة مصرية ، اكتشفها المخرج التليفزيوني محمد النقلي، ورشحها للمشاركة في مسلسل (سوق الخضار)، وقررت بعدها ان تدرس التمثيل على نحو أكاديمي، فانتسبت إلى قسم التمثيل واﻹخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت على مدار السنوات التالية بين السينماوالتليفزيون، فقدمت أفلام (دكان شحاتة، EUC، الفاجومي، ركلام)، ومسلسلات (أهل كايرو، على كف عفريت، ذات).

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار إنجي خطاب إنجي خطاب أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي الدرجة B
باليرمو
-
x
20:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/13/2018 4:50:04 PM