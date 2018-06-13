إنجي خطاب "هنادي" تشعل الصراع بـ"كلبش2" في الحلقات الأخيرة
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:20 م
الفجر الفني
كلما اقترب شهر رمضان من نهايته إزداد التشويق وشغف الجمهور لمعرفة نهاية الحلقات الدرامية التي يتابعها ومع اقتراب مسلسل كلبش 2 من نهايته إزدادت حده الإثارة والصراع بين سليم الأنصاري وعاكف الجبلاوي بعدما ضيق سليم الخناق حول عاكف وبات وحيدا ... لتظهر الفنانة إنجي خطاب " في نهاية احداق الحلقة 27 " بدور هنادي عشيقة عاكف لتسعى لمساعدة للخروج من محنته - ولاقى أداء إنجي خطاب استحسان المتابعين مباركين لها على دورها المميز وردت إنجي من خلال حسابها " إنتظروا القادم صادم " مزيدة من التساؤلات حول النهاية المتوقعه لمسلسل كلبش2
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