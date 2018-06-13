"ليلة هنا وسرور'' لـ محمد إمام وياسمين صبري بدور العرض المغربية ابتداءً من 15 يونيو

يعرض أول أيام عيد الفطر، الفيلم السينمائي المصري "ليلة هنا وسرور"، الذي يقوم ببطولته النجمين محمد إمام وياسمين صبري إلى جانب نخبة من الوجوه السينمائي وذلك بقاعات ميجاراما بكل من مدينة الدار البيضاء، مراكش، طنجة وفاس، وتتولى عملية توزيع الفيلم الإعلامية والموزعة سهام الفايضي.

ويحمل الفيلم توقيع المخرج حسين المنباوي، وتأليف مصطفى صقر ، محمد عز الدين ، كريم يوسف، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم مصر والعالم العربي، محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوي، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام،وأحمد فهمي، والبطل الاولمبي في رياضة المصارعة كرم جابر.

وفي إطار من الاكشن الكوميدي يجسد الفنان محمد إمام دور ضابط مخابرات مصري، يتنكر في شخصية رجل أعمال يُدعى (سرور) يقع في حب فتاة تُدعى (هنا)، وذلك أثناء توليه مهمة خطيرة تتورط فيها إحدى العصابات الإجرامية الكبيرة.

يفتتح الممثل المصري محمد إمام برفقة صناع الفيلم العرض الخاص لـ'' ليلة هنا وسرور" في المغرب بحضور لفيف من الشخصيات العامة الدبلوماسية والفنية والثقافية، كما عبر نجوم العمل عن سعادتهم بعرض الفيلم بالمغرب تزامنا مع عرضه في جميع دور السينما العربية أيام عيد الفطر المبارك، خاصة بعض النجاح الكبير الذي حققه التريلر الذي تجاوز 12 مليون مشاهدة في ظرف أيام قليلة .

من جانبها، قالت الإعلامية والموزعة سهام الفايضي Concept Mena، التي تتولى توزيع الفيلم بالمغرب ، إن «ليلة هنا وسرور» سيتم عرضه بسينمات ميغاراما في كل من الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس ومن المنتظر أن يعرف إقبالا جماهيريا كبيرا بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء النجوم وسط الجمهور المغربي.