"واو" أغنية مغربية جديدة لـ سيف الضامي بمناسبة عيد الفطر المبارك

اختار الفنان سيف الضامي، أغنيته الجديدة "واو" لتكون هدية يقدّمها لجمهوره بمناسبة عيد الفطر السعيد، والتي سيطلقها في أول أيام العيد، من خلال بثّها على الإذاعات العربية ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

"واو" أغنية باللهجة "المغربية"، ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يغني فيها "الضامي" باللهجة المغربية، إلا أنها أيضاً المرة الأولى له التي يكتب فيها بهذه اللهجة، خاصةً من خلال إقامته مؤخراً في مملكة المغرب، بحكم انشغاله ببعض الأعمال الشخصية، فكانت "واو"!

قام بالتوزيع الموسيقي لأغنية "واو" "فادي الصايغ"، وهندسة الصوت والماسترينج "هشام النفري"، وتم تسجيلها في "استديوهات تقاسيم للإعلام".