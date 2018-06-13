عاجل.. حسم مصير صلاح من المشاركة أمام أوروجواي

أصبحت مشاركة الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أمام أوروجواي محل شك كبير، في ظل عدم جاهزيته الكاملة للقاء.

وأوضح موفد شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في روسيا، بأن مشاركة صلاح أمام أوروجواي صعبة للغاية، موضحًا أن كوبر لا يريد أن يُغامر باللاعب أمام رفاق سواريز.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الأوروجواياني، بعد غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس العالم في روسيا.

يذكر أن حساب غير رسمي تابع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أشار بأن صلاح قد حصل على التصريح الطبي للمشاركة أمام أوروجواي.