يلا شوت | مشاهدة مباراة مصر واورجواي بث مباشر | بين ماتش | كورة لايف

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موعد مباراة مصر واوروجواي





مباراة مصر واوروجواي اليوم بث مباشر في تمام الـ 15:00 بتوقيت السعودية، والـ 14:00 مساء بتوقيت مصر .





القنوات الناقلة لمباراة مصر Vs اوروجواي بكأس العالم





القنوات الناقلة لمباراة مصر واوروجواي : بي إن سبورت ماكس 1 و2، 3، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس المفتوحة beIN SPORTS HD الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي









من سيتولى مهمة التعليق على مباراة مصر واوروجواي أو اوروجواي ومصر في افتتاح المونديال؟





يمكنك متابعة مباراة مصر واوروجواي بصوت المعلق المصري أحمد الطيب, والمعلق خليل البلوشي من أرض الملعب









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